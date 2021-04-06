Edremit'te Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi
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Edremit'te Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Edremit'te Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi

Balıkesir'de Edremit Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler arasında okuma, resim, kompozisyon ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Balıkesir'de Edremit Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler arasında okuma, resim, kompozisyon ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Edremit İlçe Müftülüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, "İstiklal Marşı Güzel Okuma", "Su tasarrufu" konulu resim, "Afrika'da çocuk olmak" konulu kompozisyon ve "Medeniyet çeşmesi fotoğraf" yarışmalarında ödüle layık görülen öğrenciler hazır bulundu.

Öğrencilere ödülleri ilçe müftüsü Ahmet Yayla ve şube müdürü Adem Albayrak tarafından verildi.

Müftü Yayla, yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimiz bu yarışmalarda özgüven ve tecrübelerini göstererek hocalarının nezaretinde başarı gösterdiler. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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