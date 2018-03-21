Edremit'te Diş Taraması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Diş Hekimi Mehmet Nebil Tekçe ve Diş Hekimi Ortodontist Pedodonti Bilim Uzmanı İsmail Korhan Gider tarafından 60 çocuğa ücretsiz ağız ve diş taraması yapıldı.

Etkinlik kapsamında, ilçede faaliyet gösteren özel bir gündüz bakım evinde bulunan 2-6 yaş aralığındaki 60 çocuğu sağlıklı beslenme şekilleri, ağız ve diş temizliği hakkında bilgilendiren hekimler çocukların genel muayenelerini de yaparak diş sorunlarını tespit etti.

"Diş Karnesi" ve "Cesaret Sertifikası" verilen çocuklar, uzman hekimlere, her gün dişlerini fırçalama sözü verdi.

Çocukların ilk kez diş hekimleriyle tanışmalarını sağladıklarını söyleyen Tekçe, şunları söyledi:

"Çocuklarımız büyüdüklerinde kalıcı dişlerinin sağlıklı olabilmesi için öncelikle süt dişlerinin sağlıklı olması gerekmektedir. Bu bakımdan küçük yaşta ağız ve diş sağlığına dikkat edilmelidir. Çocuklarımızın, günlük olarak dişlerini fırçalamaları, ağız ve diş sağlığının yapılması çok çok önemlidir. Biz de bu bilinçle hareket ederek, polikliniğimizde böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlattık ve projemizi geliştirerek sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlayacağız."