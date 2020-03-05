Edremit'te dere kenarında ceset bulundu
Haberler » Güncel » Edremit'te dere kenarında ceset bulundu - Haber

Edremit'te dere kenarında ceset bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu.

05.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:40
Edremit'te dere kenarında ceset bulundu

'in ilçesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Mahallesi'nde dere kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bu kişinin öldüğünü belirledi.

Kimliği Mehmet Parlak (56) olarak tespit edilen kişinin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler