Edremit'te dere kenarında ceset bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu.
Akçay Mahallesi'nde dere kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, bu kişinin öldüğünü belirledi.
Kimliği Mehmet Parlak (56) olarak tespit edilen kişinin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA