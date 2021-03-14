Edremit'te damadı tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı
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Edremit'te damadı tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı

14.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:56
Edremit'te damadı tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde damadı tarafından tabancayla yaralandığı iddia edilen kişi tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde damadı tarafından tabancayla yaralandığı iddia edilen kişi tedavi altına alındı.

Ş.M. (38), Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde aralarında husumet bulunan kayınpederi F.G. (53) ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.M'nin otomobilinden aldığı tabancayla F.G'ye ateş ettiği ileri sürüldü.

Dizinden yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.M. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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