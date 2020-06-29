Edremit'te çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Karaayıt mevkisinde bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye yaklaşık 100 metre mesafedeki sitelerde yaşayan vatandaşlar, dumanı görerek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA