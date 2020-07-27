Edremit'te çevre ve iklim çalıştayı düzenlendi
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Edremit'te çevre ve iklim çalıştayı düzenlendi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı düzenlendi.

Edremit'te çevre ve iklim çalıştayı düzenlendi
27.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:52
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı düzenlendi. Çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi konuların görüşüldüğü çalıştayda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, "Çözüm üretebildiğimiz sürece güçlüyüz" dedi. Yılmaz ayrıca, 'Sıfır Atık Mavi Sözü' vererek, denizlerin kirliliğini önlemek için çalışacağını taahhüt etti.

Edremit'te gerçekleştirilen ve çok sayıda kent konseyi temsilcisi ve çevre derneğinin katıldığı çalıştayda, Balıkesir'deki çevre ve iklim değişiklikleri ile ilgili konular masaya yatırıldı. Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra BASKİ, DSİ, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerin de yer aldığı çalıştayda, konusunda uzman birer moderatörün bulunduğu 5 atölye masasında katılımcılar, deniz ve kıyı kirliliği, kanalizasyon, şebeke ve arıtma tesisleri, çevre bilinci ve koruma kültürü, iklim değişikliği ve önlemler gibi konu başlıklarını çalıştı.

ÇEVRİM İÇİ OYLAMA VE ANKETLER YAPILDIBalıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde, Edremit Kent Konseyi, Burhaniye Kent Konseyi, Ayvalık Kent Konseyi, Gömeç Kent Konseyi, Havran Kent Konseyi, Edremit Çevre Platformu ve Körfez Çevre Platformları ile iş birliğinde gerçekleştirilen çalıştayda ayrıca, 'Balıkesir'de Sürdürülebilir Çevre Yönetimi' paneli ile 'En Büyük Küresel Tehdit İklim Değişikliği' konferansı gerçekleştirildi. Gün boyunca devam eden çalıştayda çevrimiçi anketler ve oylamalar yapıldı. Yapılan oylama ve anketler neticesinde ortaya çıkan konu başlıkları ve temalar, 'Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı 2'nin içeriğinin belirlenmesine de katkı sağlayacak.'ÇÖZÜM ÜRETEBİLDİĞİMİZ SÜRECE GÜÇLÜYÜZ'Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölge hakkında alınacak tüm kararları, orada yaşayan insanlarla birlikte alınması gerektiğini vurguladı. Çalıştaydan çıkan verilerin Balıkesir ve bölgenin sorunlarını net bir şekilde ortaya koyacağına inandığını kaydeden Başkan Yılmaz, çıkan sonuçların bilimsel olarak araştırılıp, değerlendirileceğini belirterek; "Sorunu net bir şekilde ortaya koyup gerçek çözümler üretebildiğimiz sürece güçlüyüz. Aklın ve bilimin ışığında mutlaka bir çözüm vardır" dedi.'KARARLARI BİRLİKTE ALALIM'Büyükşehir ile birlikte Körfez bölgesinde büyük bir değişim başladığını söyleyen Başkan Yılmaz, vahşi depolamanın önüne geçmek adına kurulan entegre tesis ile çöpten elektrik üretmeye başladıklarını ifade etti. Ortaya konacak çözümlerinin bölgenin iklimsel ve coğrafi yapısı ve insan değerleriyle uyuşması gerektiğinin de altını çizen Yılmaz, "Kararları beraber almamız lazım. Yaz ve kış nüfusundaki farklılıklar nedeniyle sistemi oryante etmek zor. Bu nedenle aklın ve bilimin ışığında, bölge halkıyla birlikte planlamalar yapıyoruz. Burada söylenen her cümle bir değer. Siyaset gözetmeksizin çevre ve iklim ile ilgili tüm konuları birlikte yönetmemiz gerektiği inancındayım. Çünkü ikinci bir Körfez, ikinci bir Balıkesir yok. Eğer bunu doğru yönetemezsek vah halimize. Ben kendimi şanslı hissediyorum. İnsanımız bilinçli, insan kaynağımız nitelikli. Bizim insanımız bu işi yönetebilir. Bu insan varlığımızla bu işi mükemmel yaparız. Birliğimiz ile beraber Marmara havzasını koruyor ve çevresindeki şehirlerin endemik bitkisinden, hayvanların yaşam alanlarına, hava kirliğinden su kirliliğine kadar sürekli ölçümlemeler yapıyoruz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Mavi seferberliğine de destek veren Başkan Yücel Yılmaz, 'Sıfır Atık Mavi Sözü' vererek, denizlerin kirliliğini önlemek için çalışacağını taahhüt etti.


- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA

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