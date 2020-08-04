Edremit'te cankurtaranlara yunus balıkları eşlik ediyor Balıkesir'in Edremit ilçesinin mavi bayraklı kıyılarında cankurtaran ekiplerine yunus balıkları eşlik ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin mavi bayraklı kıyılarında cankurtaran ekiplerine yunus balıkları eşlik ediyor.

İlginç görüntüler oluşturan yunuslar güzellikleri ile sahilden izleyenlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Altınoluk resif bölgelerinde yoğunlukla görülen yunus balıklarının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran ekipleri ile beraber yüzerek adeta dans ettiği o muhteşem anlar ise izleyenleri mest ediyor.

Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekipleri, "Her gün devriye esnasında yunuslar botlarımıza eşlik ediyor. Yanımızdan ayrılmıyorlar. Sahile 50 metreye kadar yaklaşıyorlar. Denizin içinde sundukları görsel şöleni hayran bırakıyor. Bizler de bölgede üzücü olay yaşanmaması için yoğun gayret içindeyiz. Yunuslar bizim uğurumuz" şeklinde konuştular. - BALIKESİR

Kaynak: İHA