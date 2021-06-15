"Edremit'te Canbey Rüzgarı"

Edremit'teki yatırımları incelemek ve önümüzdeki dönemde yapılacak olan projeleri görüşmek üzere AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nın misafiri olarak ilçeye gelen Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, yatırımları anlattı.

Edremit için müjdeler veren Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Akçay girişine yapılacak olan modern kavşak projesi ile Akçay'daki trafik sorununun ortadan kalkacağını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluşlarının muhabir ve temsilcileriyle biraraya gelen Canbey, diğer devlet yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Milletvekili Canbey, "Edremit'e A-2 statüsüne sahip tam donanımlı hastane yapılacak. Bunun için adımlar atıldı ve belirlenen bölgedeki imar işlemleri bitirilmek üzere. Şehir hastanesine yakın bir kapasiteyi sahip olacak olan yeni hastanemiz, tahmini 450 yataklı şekilde planlanırken, 2022 yılında temeli atılacak. İlçemizde 150'si erkek, 150'si kız olmak üzere 300 kişilik öğrenci yurdu, Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB projesi, içerisinde yürüyüş yolları, yüzme havuzu ve tenis kortlarının da olacağı spor kompleksi, İbrahimce Mahallesi'ne polis noktası ile kültür ve sanat evi ile inşaatına başlanılan 3 katlı yeni Hükümet Konağı Projeleri mevcut" dedi.

"EDREMİT'TE GÜZEL GELİŞMELER VAR"

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna'nın da katıldığı toplantıda, basın mensupları merak ettiği konularla ilgili sorular sordu. Toplantıda konuşan Milletvekili Canbey, "Edremit'te yatırımlar geçmişte yapıldı ve bundan sonra da yapılmaya devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince şehrimize daha nasıl yararlı olabiliriz, bize verilen görevi daha iyi nasıl yerine getirebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Edremit'te gerçekten güzel gelişmeler var ve olmaya da devam edecek" diye konuştu.

OSB İLE 1500 KİŞİYE İŞ İSTİHDAMI

Gün içinde gerçekleştirdiği Edremit temasları kapsamında Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı'na da katılan Dr. Mustafa Canbey, "OSB konusunda çalışmalar devam ediyor. Hem önceki Kaymakamımız, hem de şimdiki Kaymakamımız tarafından süreç işliyor. OSB Edremit'e çok faydalı olacak bir proje ve bu proje ile yaklaşık 1500 kişiye iş istihdamı sağlanacak. OSB projesi ile ilgili detaylı bilgiler topladım ve gelişmeleri yakından takip edeceğim" şeklinde konuştu. Kaymakam Turgay Ünsal da, OSB ile ilgili gelişmeleri basın mensuplarına aktardı.

İLÇEYE 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU

İlçenin uzun zamandır önemli ihtiyaçları arasında yer alan yüksek öğrenim öğrenci yurdu binası projesi ile ilgili müjde veren Milletvekili Canbey, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Edremit'in ihtiyacı olan öğrenci yurdu sorununu çözüyor. İlçemize, 150 kız 150 erkek olmak üzere, toplam 300 öğrenci kapasiteli KYK yurdu yapacaktır. Bunun kararı verildi, yeri belirlendi. İmar konusuyla ilgili bazı süreçler var. Onların işletilmesi gerekiyor. Ondan sonra Edremit KYK yurduna sahip olacak. Böylelikle ilçe esnafımıza bir nebze de olsa can suyu sağlanacaktır" dedi.

EDREMİT'E SPOR KOMPLEKSİ YAPILACAK

Edremit ilçesinin sürekli gelişmesi için devlet yatırımlarının artış göstermesi gerektiğine dikkat çekerek devlet yatırımlarının devam edeceğini ifade eden Mustafa Canbey, basın toplantısında ard arda devlet yatırımlarını anlattı. Canbey konuşmasında şunları vurguladı; "Mevcut Edremit Spor Salonu'nun yerine her yönüyle gelişmiş, modern, şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kompleks bir tesis yapılacak. İçerisinde yüzme havuzları, yürüyüş yolları, tenis kortları, açık sahalarının olacağı güzel bir spor alanı oluşturmayı düşünüyoruz. Bu proje Edremit'in prestij projeleri arasında yer alacak ve özellikle gençlerimiz için önem arz etmektedir. Edremit bunların daha fazlasını hak ediyor ve bizler, daha fazlası için çaba göstermekteyiz."

MODERN KÜTÜPHANE KAZANDIRILDI

İlçeye modern bir halk kütüphanesi kazandırıldığını ve yakın zamanda açılışının gerçekleştirileceğini belirten Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, "İlçemize güzel halk kütüphanesi kazandırdık ve 4 Haziran'da da teslim alındı. Önümüzdeki dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne verilerek hizmete girecek. Kütüphanemiz Edremit halkına ve özellikle gençlerimize şimdiden hayırlar getirsin temennilerimi iletiyorum" şeklinde sözler sarf etti. Canbey, basın mensuplarının talep ve önerilerini de dinleyerek notlar aldı.

İBRAHİMCE CAMİİ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Milletvekili Canbey, basın toplantısının büyük bir kısmını Roman vatandaşların yaşadığı İbrahimce Mahallesi'ne ayırdı ve mahalle halkını önemsediklerini vurguladı. Canbey, "2012 yılında temeli atılan ve o günden beri hiçbir şey yapılmayan İbrahimce Camii'ni tekrar devam ettirip, Edremitlilere güzel bir cami kazandırmayı düşünüyoruz. Burası sadece bir cami değil. İçerisinde daha çok aile danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerinin verileceği bir bölüm ile sosyal alanlar ve Kur'an Kursu da yer alacak. Bugün İbrahimce'deki vatandaşlarımızla konuştuk. O bölgeye dokunmak gerekiyor. Yine bir polis noktası düşünülüyor. Bölgenin huzuru ve gelişimi için tam meydanda iki katlı polis noktası olacak. İbrahimce bölgesinde GMKA'nın da onayladığı sayın Valimiz, Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün katkısıyla İbrahimce Kültür Sanat Evi yapmayı planlıyoruz. 1 milyon liralık bütçesi onaylandı. Roman vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerinin ve meslek edinmelerinin sağlanması, kendilerinin toplumsal yaşamda daha etkin olabilmeleri için hizmetler verilecek. Bu yatırımların her birini takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bunları gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

YENİ HÜKÜMET BİNASI 3 KATLI OLACAK

Edremit'in prestij projeleri arasındaki Yeni Hükümet Konağı Projesi inşaat alanını yerinde inceledikten sonra basın mensuplarına bilgiler veren Canbey, "Biliyorsunuz yeni Hükümet Konağımızın temeli kazıldı. Zemini otopark olacak şekilde 3 katlı bina yapılıp, ilçede faaliyet gösteren tüm kamu kurumlarının toplandığı bir Hükümet Konağını kazandıracağız. Bu bina ile birlikte, yıllardır atıl vaziyette bulunan Karayolları Müdürlüğü'nün eski alanı da bir cazibe alanına dönüşmüş olacaktır. Proje sayesinde bu mahallede de hareketlilik olacak ve bu da tabi ki esnafımıza yarayacaktır. Edremit bizim gündemimizden hiç düşmüyor" dedi.

AKÇAY'A MODERN KAVŞAK YAPILACAK

İlçenin özellikle yaz aylarında yıllardır kanayan yarası haline gelen Akçay Kavşağı sıkışıklığı konusunda da açıklamalarda bulunan Milletvekili Mustafa Canbey, şu cümleleri kurdu; "Akçay'daki kavşak meselesi çok önemli. Bununla ilgili uzun zamandır üzerinde çalışıyoruz. Şehrin mevcut dokusunu bozmadan yapmak istiyoruz. Ulaştırma Bakanımız geldiğinde bu konuyu konuştuk. Talimatını verdi. Önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Akçay'ın girişine yeni kavşak projesi düşünülüyor. Bu proje ile Akçay trafiği tamamen çözümlenmiş olacak. Edremit bu hizmeti de hak ediyor. Yaz aylarında yaşanan trafik çilesi ana yolda artık olmayacak. Önemli bir maliyet gerektiren bu projenin başından beri takipçisiyiz ve yapılana kadar da takipçisi olacağız."

EDREMİT'E MODERN BÖLGE HASTANESİ

Edremit'in yıllardır önemli ve öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan yeni hastane projesi ile ilgili de detaylar aktaran Mustafa Canbey, "Edremit Devlet Hastanesi A2 statüsünde olacak, tahmini 450 yatak kapasiteli ve içerisinde 77 tane yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji, Anjiyoloji, Kalp Merkezi, İnme Merkezi, Obezite Merkezi, Yanık Odası, Böbrek Taş Kırma, Ortopedi, Doğum Odaları, Suda Doğum Ünitesi, 200 kişilik konferans salonu, Mahkum Polikliniği gibi üniteler olacak. Bu bölgeye yapılacak hastane, bütün Edremit bölgesine hizmet edebilecek şekilde tam donanımlı olacak. Süreç şu şekilde: Şu anda 1/5000'likler askıya çıktı. Bununla ilgili bir süreç işliyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra 1/1000'likler yapılacak. Ardından da inşallah hastanenin projesi çizilip ihalesi yapılacak ve önümüzdeki yıl temeli atılması sağlanacak" dedi.

Kaynak: Bültenler