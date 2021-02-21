Edremit'te çamura saplanan kuzuyu itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edremit'te çamura saplanan kuzuyu itfaiye kurtardı

21.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:22
Edremit'te çamura saplanan kuzuyu itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çamura saplanan bir kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çamura saplanan bir kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde bir kuzunun saplandığı çamurdan çıkamadığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, tahta parçalarını kullanarak kuzunun bulunduğu çamur alana ulaştı.

Güvenlik önlemi alan itfaiye eri, kısa bir uğraşının ardından kuzuyu saplandığı çamurdan çıkarttı.

Doğal yaşam alanına bırakılan kuzu, hızla bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Onur Akay Seda Sayan Cem Yılmaz Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Nihat Özdemir Osman Özköylü
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edremit'te çamura saplanan kuzuyu itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 09:22:34. #1.16#
title