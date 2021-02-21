Edremit'te çamura saplanan kuzuyu itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çamura saplanan bir kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çamura saplanan bir kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde bir kuzunun saplandığı çamurdan çıkamadığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, tahta parçalarını kullanarak kuzunun bulunduğu çamur alana ulaştı.
Güvenlik önlemi alan itfaiye eri, kısa bir uğraşının ardından kuzuyu saplandığı çamurdan çıkarttı.
Doğal yaşam alanına bırakılan kuzu, hızla bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik