Edremit'te Çamlıbel zeytinyağında marka olacak
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Edremit'te Çamlıbel zeytinyağında marka olacak

Edremit'te Çamlıbel zeytinyağında marka olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edremit ilçesinde, Çamlıbel Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) yüzde 65 geri ödemesiz hibe desteği ile yapmaya başladığı zeytinyağı fabrikası ve paketleme tesisini önümüzdeki sezona yetiştirecek.

Edremit ilçesinde, Çamlıbel Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) yüzde 65 geri ödemesiz hibe desteği ile yapmaya başladığı zeytinyağı fabrikası ve paketleme tesisini önümüzdeki sezona yetiştirecek. İnşaatı bitme noktasına geldiğini anlatan Kooperatif Başkanı Salih Şener, Çamlıbel'in turizmde olduğu gibi zeytinyağında da marka olacağını söyledi.

Kırsal Çamlıbel mahallesinde yapımına başlanan zeytinyağı fabrikası tamamlanmak üzere. Zeytinyağın da marka olmak istediklerini anlatan Kooperatif Başkanı Salih Şener, "1972 yılında kurulan kooperatifimiz için 2017 yılında satın aldığımız ve köyümüze 1 kilometre mesafede bulunan arazide inşaa etmeye başladığımız zeytinyağı fabrika binalarımızı ve makinelerimizi önümüzdeki sezona yetiştirmek istiyoruz. Fabrika binamızı neredeyse bitirdik. İdare binasının temeline geçtiğimiz günlerde başladık. Proje bittiğinde ortaklarımıza ait 60 ton zeytinden son model kontinü sistem zeytin sıkma makineleri ile günde 12 ton zeytinyağı elde etmeyi planlıyoruz. TKDK, Fabrika ve idare binamızın inşaatına ve makine ekipman alımına geri ödemesiz yüzde 65 hibe desteği verecek." dedi. Çamlıbel Köyüne yapılacak zeytinyağı fabrikasının proje danışmanı ve yatırım uzmanı Tariş eski Müdürlerinden İsmail Çancı da," Kırsal turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı turistik Çamlıbel Köyüne yapılacak zeytinyağı tesisi ile çiftçilerimizin zeytinyağlarını daha katma değerli olarak değerlendirebilecek. Yapılacak zeytinyağı fabrikası ve idare binası inşaatında ve makine ekipman alımında geri ödemesiz yüzde 65 hibe desteği yanında KDV muafiyeti de olacak. Tesiste sıhhi şartlarda üretilecek zeytinyağlarının yine tesiste ambalajlanarak son tüketiciye ilk elden ulaştırılması ile hem tüketiciler daha ucuza zeytinyağı tüketecek hem de çiftçilerimiz daha fazla gelir elde etmiş olacaklar" dedi. - BALIKESİR

Edremit'te Çamlıbel zeytinyağında marka olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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