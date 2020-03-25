Edremit'te camiler dezenfekte edildi
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel

Edremit'te camiler dezenfekte edildi

Edremit'te hummalı bir şekilde korona ile ilgili mücadele devam ediyor.

25.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:49
Edremit'te camiler dezenfekte edildi

Edremit'te hummalı bir şekilde korona ile ilgili mücadele devam ediyor. Edremit Belediyesi ekipleri, Başkan Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla çocuk parklarından, camilere, pazar yerlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar her gün düzenli olarak ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde ki hijyen timleri tarafından ilçede ki cami, cemevi gibi ibadethaneler dezenfekte edilirken Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından da çöp konteynerlerinin dezenfeksiyonu sıklaştırıldı.

Sağlık İşleri Müdürü Berna Şellavcı, "Oluşturduğumuz 15 ayrı hijyen timimiz ile vatandaşlarımızın kullandığı noktalardan, araç gerek ve ekipmanlara kadar yüzlerce noktayı dezenfekte ediyoruz. Mücadele kapsamında çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Muhammet Vurmaz'da virüsün etkilerini en aza indirmek için gerekli çalışmaların yerine getirildiğini, personelin tedbirleri alarak görevine devam etiğini ifade etti. Çöp konteynerlerinin daha sıklıkla dezenfekte edildiğini de kaydetti, vatandaşlardan da çöplerini poşet için çöp kutularının içine atmalarını istedi.

Korona virüsü ile önlem ve mücadelelerinin aralıksız sürdüğünü kaydeden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Edremit Belediyesi olarak korona virüs ile mücadelemiz kamu kurum ve kuruluşlarımız ile koordinasyon içerisinde devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için Edremit Belediyesi olarak bütün birimlerimiz ile çalışmaya devam ediyoruz. İlgili yerleri dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. 65 yaş üstü büyüklerimiz için ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız yayınlanan genelgelere uymaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları. Biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Belediye olarak var gücümüzle mücadelemiz sürecek" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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