Edremit'te cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Edremit'te cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı - Haber
Selman Hasan Arslan, Koronavirüs, Edremit, Yerel

Edremit'te cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı

Edremit'te cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı 50 kişiden oluşan tim ile yapılan çalışmalara Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da katıldı Edremit'te koronavirüs karşı önlemler kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte edildi.

30.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:16
Edremit'te cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı

Edremit'te cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı

50 kişiden oluşan tim ile yapılan çalışmalara Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da katıldı

BALIKESİR - Edremit'te koronavirüs karşı önlemler kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte edildi. Yerler deterjanlı su ile yıkanırken pırıl pırıl oldu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 50 kişilik ekiple yapılan çalışmada, dezenfekte solüsyonu ve yüzey temizleyicisi kullanılarak Çayiçi Caddesi Cumhuriyet Meydanı, Yılmaz Akpınar, Azerbaycan ve Menderes Bulvarı'nda fırça ile köpürtülerek baştan sona temizlik yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da ekiplerin temizlik çalışmasını yerinde takip etti. Başkan Arslan, koronavirüsle mücadele kapsamında belediye olarak teyakkuz halinde olduklarını kaydetti, mevcut ekiplerin yanında özel ekipler oluşturduklarını söyledi. İlçe merkezinde başlayan cadde ve sokak temizliklerinin diğer mahallelerde de devam edeceğini kaydeden Başkan Arslan, açıklamasında şöyle dedi; "Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde oluşturduğumuz 15 ayrı hijyen timinin yanında Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde de 50 kişilik özel ekip oluşturduk. Bu ekiple cadde, sokak ve meydanlarda yıkama işlemlerine başladık. Edremit ilçe merkezinde başlayan çalışmalarda ekiplerimiz dezenfekte ve ilaçlama yapıyor ardından temizleyerek köpükle yıkıyor. Koronavirüs'e karşı temizlik ve hijyen seviyesini arttırdık. Bu temizlik ile hem koruyucu önlem alıyoruz hem de cadde ve sokaklarımızda hijyen sağlanıp temiz bir görünüme kavuşuyor. Vatandaşlarımızdan ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde ki tavsiyemizi tekrarlıyoruz. Lütfen siz evlerinizde kalın biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Edremit'te cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Edremit'te cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki Haber
Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haber
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haber
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi Haber
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haber
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Uzmanlar koronavirüse karşı 'Sarımsak tüketin' dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Hadise Şeyma Subaşı Fahrettin Koca
Spor Falcao Arda Turan Rüştü Reçber Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Futbolcu Fatih Terim Büyükçekmece
Şu an buradasınız: Edremit'te cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 17:37:26. #1.15#
title