Edremit'te bir bina karantina altına alındı
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Edremit'te bir bina karantina altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'nde fırın ve pastanenin yer aldığı 4 katlı 2 blok halindeki apartman koronavirüs nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Edremit'te bir bina karantina altına alındı
28.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:26

Balıkesir'in Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'nde fırın ve pastanenin yer aldığı 4 katlı 2 blok halindeki apartman koronavirüs nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinin turistik Altınkum plajlarının bulunduğu İkizçay Mahallesi'nde, içinde işletmelerinde bulunduğu 2 bloktan oluşan 4 katlı apartman, Kovid-19 pozitif vaka yoğunluğu bulunması ve temasın engellenmesi amacıyla Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karar ile karantinaya alındı.

Karantina kararı alınan İlçe Hıfzıssıhha kararında, "İlçemizi tehdit eden Korona virüs salgını nedeniyle bulaş riskini en aza indirmek için pozitif vaka yoğunluğu ve vakaya temaslı yoğunluğu belirlenen İkizçay Mahallesi Atatürk Caddesi A Blok No 43-1 ve İkizçay Mahallesi Atatürk Caddesi B Blok No 43-2 Edremit Balıkesir adreslerinin iç mekan yerleşimleri ile beraber aynı adreste bulunan işletmelerinde 27.06.2020 tarihi itibariyle 14 gün süreyle 10.07.2020 tarihine kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

Kararda, dünyayı etkisi altına alan ve tehdidin sürdüğü bildirilirken, ülkenin ve vatandaşların korunması ve salgının yayılmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi. Bina 14 gün boyunca karantinada kalacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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