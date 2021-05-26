EDREMİT'TE BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ
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EDREMİT'TE BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 kişinin tartışması kanlı bitti.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 kişinin tartışması kanlı bitti. E.E. (27) tarafından bıçaklanan Ulaş Parlaklı (27), yaşamını kaybetti.

Edremit ilçesi Çayiçi Caddesi 87'nci Sokak'ta meydana gelen olayda, lahmacun salonunda çalışan Ulaş Parlaklı, babası da aynı işyerinde fırıncı olarak çalışan E.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzeri E.E., yanında bulunan bıçağı Ulaş Parlaklı'ya sapladı. Kalbine isabet eden bıçakla yaralanan Parlaklı, olay yerine sevk edilen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayan Parlaklı'nın cesedi otopsi için Bursa Ali Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından kaçan E.E., polisin yaptığı operasyonla Edremit Cumartesi Pazarı mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Suç aleti bıçak ise yapılan araştırma sonrası çalılıklar içinde bulundu.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

EDREMİT'TE BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ
EDREMİT'TE BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ
EDREMİT'TE BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ
EDREMİT'TE BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EDREMİT'TE BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ - Haberler
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