Edremit'te beyaz eşya servisinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Edremit'te beyaz eşya servisinde çıkan yangın hasara yol açtı

Edremit'te beyaz eşya servisinde çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir beyaz eşya servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir beyaz eşya servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Camivasat Mahallesi İnkılap Caddesi'nde yaklaşık bir ay önce faaliyete başlayan beyaz eşya yetkili servisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yangın nedeniyle elektrikler kesildiği için iş yerinin otomatik kepenkleri zorlukla açılabildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, iş yeri çevresindeki 5 apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Güvenli bölgeye alınan bu kişilerden bazıları dumandan etkilendiği için sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

İş yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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