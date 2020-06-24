Edremit'te BESYO hazırlık kursları başladı Van'ın Edremit Belediyesi tarafından başlatılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurslarına katılan 70 öğrenci, yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından başlatılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurslarına katılan 70 öğrenci, yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, beden eğitimi, spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümü kursları başladı.

Belediye Başkanı İsmail Say ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yalçın Özdemir'in katılımıyla açılan kurslardan 70 öğrenci yararlanacak.

Başkan Say, yaptığı açıklamada, öğrencilere başarı dileyerek, her zaman öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Özdemir de Edremit Belediyesi'nin bölgede güzel çalışmalara imza attığını belirtti.

Eğitimlerin 3 ay boyunca Süphan Spor Salonunda uzman antrenörler gözetiminde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA