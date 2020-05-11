Edremit'te berberler ve kuaförler dezenfekte edildi

Van'ın Edremit ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından dezenfekte edilerek açıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından dezenfekte edilerek açıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 11 Mayıs itibarıyla yeniden hizmete açıldı. 1,5 aydır kapalı olan ve ilginin yoğun olacağı berberler ve kuaförler için de Edremit Belediyesi harekete geçti. Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından dezenfekte için oluşturulan özel ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı birçok noktada dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerini periyodik olarak sürdürüyor. Berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemlerini geçtiğimiz hafta sonu yapan Edremit Belediyesi, bugün ise kontrol çalışmalarını üst seviyede tuttu. Tıraş olmaya gelen vatandaşları baştan aşağı dezenfektasyon işleminden geçiren ekipler, çeşitli ikazlarda bulunmayı da ihmal etmiyor. Halkın sağlığı için gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdüren Edremit Belediyesi, ilçede bulunan tüm berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon işlemleri aralıksız sürdürüyor. İlçede faaliyet gösteren, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde gerekli dezenfeksiyon işlemlerini düzenli sürdüren ekipler, çalışmalarına bugün de devam etti.

Vatandaşlar, berber ve kuaförlerin açılmasından son derece mutlu görünürken, belediye ekipleri tarafından ise işletme sahiplerine dezenfekte seti verilerek, sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda ikazları sürüyor. - VAN

Kaynak: İHA