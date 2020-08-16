Edremit'te belediye çalışanları sahilde temizlik yaptı Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Temiz Çevre, Temiz Edremit Projesi" kapsamında sahilde temizlik yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Temiz Çevre, Temiz Edremit Projesi" kapsamında sahilde temizlik yapıldı.

Altınkum sahilinde bir araya gelen belediye çalışanları, çubuk yardımıyla topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu.

Maske, poşet, pet şişe, cam parçası ve sigara izmariti gibi atıklar daha sonra Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, yaptığı açıklamada, "En güzel temizlik kirletmemektir, temiz bir Edremit için farkındalık yaratabilmek amacıyla personel olarak temizlik yaptık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA