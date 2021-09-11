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Edremit'te bazı STK'lar Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama yaptı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Edremit'te bazı STK'lar Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteriyle ilişkin basın açıklaması yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteriyle ilişkin basın açıklaması yaptı.

Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Şahin, İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif Ersoy'un Türk halkının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi en güzel şekilde anlattığını söyledi.

Şahin, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşu sebebiyle düzenlenen törende Türk kadınının mahkum edilmiş ve zincire vurulmuş olarak tasvir edildiğini belirterek, "Skandal bir gösteriye imza atılmıştır. Kurtuluş mücadelemiz Maraş'ta annelerimizin çarşafına uzatılan elin indirilmesiyle başlamışken böyle bir gösterinin sunulması milletimizin sahip olduğu manevi değerleri yok saymaktır." dedi.

Türk kadınının, tarihin hiçbir döneminde mahkum olmadığını ve zincire vurulmadığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Özgürlüğünü korumak uğruna gözünü kırpmadan, canını hiçe sayarak cepheye yürümüş, esaret altında yaşamaktansa çocuğunun örtüsünü sırtladığı mermiye örtmüş, gerektiğinde canını vermiştir. Bizler biliyoruz ki bugün sahip olduğumuz hürriyeti Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara borçluyuz. Çağdaşlığı, milletimizin özünde yer alan, köklü kadim değerleri yok saymak, kadınların örtüsüne hakaret etmek, milletimizin maneviyatını reddetmek olarak kabul edenler, açıkça milletin birliğine ve dirliğine düşmanlık etmektedir. Edremit, işgal yıllarında gösterdiği özveri sayesinde tarih sahnesindeki haklı yerini almıştır. Bugün Edremit'i gündeme taşıyan bu menfur olay, aynı zamanda milli bağımsızlığımız uğrunda şehadet şerbeti yudumlamış şehitlerimize, aziz gazilerimize yine onların evlatları olan Edremitlilere bir hakarettir."

Edremit'te bazı STK'lar Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama yaptı

Edremit'te bazı STK'lar Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama yaptı

Edremit'te bazı STK'lar Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama yaptı

Edremit'te bazı STK'lar Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama yaptı

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edremit'te bazı STK'lar Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki gösteriyle ilgili açıklama yaptı - Haberler
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