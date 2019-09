Edremit'te banklara kadın eli değdi

03.09.2019 15:20

Van merkez Edremit Belediyesi öncülüğünde mahalleli kadınlar tarafından Kavurma Mahallesi'nde bulunan parkın bank ve oturakları boyandı.



Kavurma Mahallesi'ne bağlı Memur-Sen TOKİ içerisinde bulunan banklar, gerçekleştirilen etkinlikle boyandı. Kavurma Mahallesi Muhtarı Melek Kına'nın başkanlığında çok sayıda kadının katıldığı etkinlik kapsamında park içerisindeki bank ve oturaklar boyandı. Harap bir halde kaderine terk edilen ve Edremit Belediyesi'nce peyzaj düzenlemesi başta olmak üzere kırılan, sökülenlerin değiştirilmesi ile birlikte bankların boyanmasını da mahalleli kadınlar üstlendi. Edremit Belediyesi'nin her türlü malzeme desteğini vermesiyle birlikte tüm banklar kadınların işleminden geçirildi. Görüntüsü ve yeni yüzüyle ahengi değişen park görenleri de kendisine hayran bıraktırıyor.



"Harap haldeki park yenilendi"



Yenilenen park ile ilgili açıklamalarda bulunan Kavurma Mahallesi Muhtarı Melek Kına, sözlerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür ederek başladı. Parklarının daha önce adeta kullanılamaz halde olduğunu, peyzajı başta olmak üzere birçok düzenlemenin Edremit Belediyesi tarafından yapılması ile birlikte boyanmasını da kadınlar olarak kendilerinin üstlendiğini ifade eden Kına, "Belediyemizde yaşanan iş yükü ile birlikte personel sıkıntısının giderilmesi adına mahalleli kadınlar olarak bankların boyanmasını biz üstlenmek istedik. Hem belediyemize destek olmak hem de parkımıza da kadın elinin değmesiyle daha iyi olacağını düşündük. Daha önce oturulamaz halde olan parkımız eksiklerinin bir bir giderilmesiyle birlikte nezih bir ortama dönüştü. Bu konuda bize her türlü desteği sunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.



"Ortak kullanım alanlarına sahip çıkmalıyız"



Daha sonra açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, kadın elinin değdiği her alanda değişimi görmenin mümkün olduğunu belirtti. Parkın yenilenen yüzüyle güzel bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Başkan Say, Edremit Belediyesi olarak parkın tüm eksiklerini giderdiklerini, geriye sadece boyanmasının kaldığını bunu da mahalleli kadınların yapmasıyla güzel bir görünüme kavuşturulduğunu kaydetti. İmkanlar doğrultusunda ilçede bulunan her alana gerekli dokunuşları yapacaklarını ifade eden Başkan Say, ortak kullanım alanları olan park gibi alanların herkesin malı olduğunu belirterek, sahip çıkılması konusunda da uyarılarda bulundu. - VAN

