Edremit'te balıkçı teknesi battı: 1 kişi öldü, 2 kişi sağ kurtarıldı (1) BALIKESİR'in Edremit ilçesi Güre Mahallesinde 3 arkadaş balık tutmak için tekneleriyle denize açıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Güre Mahallesinde 3 arkadaş balık tutmak için tekneleriyle denize açıldı. Denize açılırken sosyal medyada paylaşım yapan 3 arkadaştan haber alamayan yakınları, Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Denizde alabora olan teknede Akın Sonragelen ve Yalçın Erciyas kurtarılırken, Osman Sonragelen'in cansız bedenine ulaşıldı.

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BALIKESİR- DHA

Kaynak: DHA