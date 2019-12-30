Edremit'te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı
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Edremit'te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bacadan çıkan yangın evi yakıyordu.

30.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:11
Edremit'te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bacadan çıkan yangın evi yakıyordu.


Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Cennetayağı Mahallesi Sulu Sokak'ta meydana geldi.


İddiaya göre, odada bulunan sobanın bacasından çıkan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin, kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü. Bir odanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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