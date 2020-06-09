Edremit'te Aybüke öğretmen unutulmadı Bir terör saldırısı sonucu şehit düşen Öğretmen Aybüke Yalçın uzun yıllar yaşadığı Edremit'te unutulmadı.

Bir terör saldırısı sonucu şehit düşen Öğretmen Aybüke Yalçın uzun yıllar yaşadığı Edremit'te unutulmadı. Ölümünün 3. Yılında Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Edremit Kaymakamlığı birer anma mesajı yayınladı.

9 Haziran 2017'de Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli müzik öğretmeni 23 yaşındaki Aybüke Yalçın bir süre yaşadığı Balıkesir'in Edremit İlçesinde unutulmadı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ölüm yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Arslan Mesajında "Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Edremitli öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı aramızdan ayrılışının 3. yılında sevgi ve özlemle anıyorum." Dedi.

Edremit Kaymakamlığı tarafından yayınlanan mesajda ise "Mesleğinin baharında 3 yıl önce hain terör saldırısı ile hayattan koparılan Hemşehrimiz Aybüke Yalçın Öğretmenimizi şehadetinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA