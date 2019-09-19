Edremit'te Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanıyor

19.09.2019 18:01

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa genelinde 2960 yerel yönetimle eş zamanlı olarak Avrupa Hareketlilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Bu yılki teması "Güvenli yürüyüş ve bisiklet" olan Avrupa Hareketlik Haftası kapsamında Edremit Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Ağaç dikiminden, trafik eğitimine ve engelliler için çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinlik kapsamında Tuzcumurat Mahallesi Gümrük Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na "Birlikte Yürüyelim" Edremit Yürüyüşü düzenlendi.



Trafik sıkışıklığı azaltmak adına vatandaşların bireysel araçları kullanmaktansa yürüyüş ve bisiklet kullanmalarını özendirilmesi amacıyla düzenlenen yürüyüşe Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları Tümdeniz Çelebi, Ahmet Elman, Metin Tunçer, Ahmet Herdan, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.



Avrupa Hareketlilik Haftası'nın koordinatörlüğünü yürüten Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar, "Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu kampanyasıdır. Kampanya dahilinde belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yılda Avrupa çapında yaklaşık 2.960 yerel yönetimleri ile eş zamanında Edremit Belediyesi de yılın temasına uygun organize ettiği anlamlı etkinliklerle komisyonun inisiyatifine katkıda bulunmuştur. Avrupa Hareketlilik Haftasının temel amacı yerel yönetimlerin arasında çevreye ve vatandaşların sağlığına daha yararlı hareketlilik ve taşıma bilinci yaymak doğrultusunda, yönetim olarak önem verdiğimiz sürdürülebilir ve çevreci politikalarımız konusunda farkındalık oluşturduğumuza inanmaktayız" dedi.



Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Oksijen cenneti olan Edremit'imizde hem çevre hem de şehir trafik sıkışıklığı azaltmak adına vatandaşlarımızın bireysel araçları kullanmaktansa yürüyüş ve bisiklet kullanmalarını özendirmesi için farkındalık oluşturulmuştur. Kentimizin Avrupa'da tanınırlığını arttıran bu etkinliklerle, demokratik tavrı ve insan merkezli politikaları kapsamında, düzenlediğimiz simgesel yürüyüşümüz ile Edremit'in de Avrupa'nın diğer yerel yönetimleri ile "birlikte yürüdüğünü" gösterdik." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA