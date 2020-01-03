Edremit'te aranan 16 şüpheli yakalandı

03.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:22

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü 66 polisle İbrahimce Mahallesi ve kent genelinde çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 185 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Kaynak: AA