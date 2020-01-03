Edremit'te aranan 16 şüpheli yakalandı
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Edremit'te aranan 16 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan 16 şüpheli yakalandı.

03.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:22
Edremit'te aranan 16 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit 66 polisle İbrahimce Mahallesi ve kent genelinde çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 185 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Kaynak: AA
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