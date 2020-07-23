Edremit'te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir aracın içinde bulunan yılan büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir aracın içinde bulunan yılan büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 34 HJ 037 plakalı araçta yılan gören araç sahipler, hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir itfaiye ekiplerinin yoğun bir çalışma sonucu yılan araçtan çıkartıldı. Zararsız olan cinsi de sarı yılan, ardından ekipler tarafından doğaya salındı. Araç sahipleri ekiplere teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA