Edremit'te 'anıt çeşme' protokolü imzalandı
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Edremit'te 'anıt çeşme' protokolü imzalandı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel
Edremit'te 'anıt çeşme' protokolü imzalandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yapılacak olan 'anıt çeşme' için Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile hayırsever Fikriye Yercan Erhan'ın oğlu Erdal Erhan tarafından protokol imzalandı Edremit Belediyesi Şükrü Tunar Kültür Merkezi önündeki alan içerisinde, Hacı Hakkı Yercan ve eşi Hanife...

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yapılacak olan 'anıt çeşme' için Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile hayırsever Fikriye Yercan Erhan'ın oğlu Erdal Erhan tarafından protokol imzalandı 

Edremit Belediyesi Şükrü Tunar Kültür Merkezi önündeki alan içerisinde, Hacı Hakkı Yercan ve eşi Hanife Yercan adına, kızları Fikriye Yercan Erhan tarafından yaptırılacak olan Edremit Anıt Çeşmesi, Edremit Belediyesi'ne bağışlanacak. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile hayırsever Fikriye Yercan Erhan'ın oğlu Erdal Erhan arasında imzalanan protokol törenine, çeşmeyi yapacak olan heykeltıraş Ertuğ Atlı da katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Ertuğ Atlı'ya ve Fikriye Yercan Erhan'a teşekkür ederek, "Modern tekniklerle yapılacak olan anıt çeşmemiz Edremit'in tarihi ve kültürel mirasını yansıtacak. Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünde yapacağımız düzenlemenin en önemli parçası olacak anıt çeşmemizin protokolü Edremit'e hayırlı uğurlu olsun" dedi.


- Balıkesir
Edremit'te 'anıt çeşme' protokolü imzalandı
Edremit'te 'anıt çeşme' protokolü imzalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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