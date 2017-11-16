Edremit'te Ağaçlara Kuş Yuvası Asıldı

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parklarda bulunan ağaçların üzerine kuşların barınması amacıyla çocuklar tarafından tasarlanmış 50 adet ahşap kuş yuvası yerleştirildi.



Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yaptığı açıklamada, "Avrupa Demokrasi Haftası"nda çocuklara ayrı bir yer verdiklerini söyledi.



Çocukların demokrasiyi yakından öğrenebilmeleri için çeşitli etkinler düzenlediklerini anlatan Saka, "Çocuklarımız hayal güçlerini kullanarak boyadıkları kuş evleri minik dostlarımıza birer sıcak yuva oldu. Çevre, doğa ve hayvanların korunması için insan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerini güvende hissedebilecekleri uygun yerlere 50 adet kuş evini yerleştirdik." diye konuştu.