Edremit'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Edremit'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel
Edremit'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Altınoluk Mahallesi Tek Çam mevkisinde meydana geldi. Çanakkale- Edremit yönüne giden M.Y. idaresindeki 10 FD 217 plakalı otomobile, S.B. idaresindeki 10 ACJ 997 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, S.Ş. idaresindeki 10 H 2201 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 10 FD 217 plakalı otomobilde bulunan Azmi Temiz hayatını kaybederken, sürücü M.Y. ve F.Y. ağır yaralandı, K.T. de araçta sıkıştı. Kamyon şoförü S.Ş. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan K.T., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Balıkesir
Edremit'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Edremit'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Edremit'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Edremit'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Edremit'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Edremit'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Edremit'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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