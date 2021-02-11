Edremit'te 123 öğrenciye tablet hediye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edremit'te 123 öğrenciye tablet hediye edildi

11.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:00
Edremit'te 123 öğrenciye tablet hediye edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" adlı kampanya kapsamında, Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 123 tablet teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" adlı kampanya kapsamında, Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 123 tablet teslim edildi.

"Tabletsiz öğrenci kalmasın." hedefiyle TOBB tarafından başlatılan kampanyaya Edremit Ticaret Odası 55, Edremit Ticaret Borsası da 68 tabletle destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, tabletlerin teslimi sırasında yaptığı konuşmada, Edremitli iş insanlarına, oda ve borsa yönetimlerine eğitime yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon da her yıl farklı şekilde gerçekleşen eğitim yardımlarında bulundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Osman Kavala Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Barış Manço Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edremit'te 123 öğrenciye tablet hediye edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 17:01:42. #1.16#
title