Edremit'te 123 öğrenciye tablet hediye edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" adlı kampanya kapsamında, Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 123 tablet teslim edildi.

"Tabletsiz öğrenci kalmasın." hedefiyle TOBB tarafından başlatılan kampanyaya Edremit Ticaret Odası 55, Edremit Ticaret Borsası da 68 tabletle destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, tabletlerin teslimi sırasında yaptığı konuşmada, Edremitli iş insanlarına, oda ve borsa yönetimlerine eğitime yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon da her yıl farklı şekilde gerçekleşen eğitim yardımlarında bulundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik