Edremit'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği görevlilerince belirlenen zanlıların araç ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1 ton mükerrer bandrollü tütün, kullanılmaya hazır mükerrer 37 bandrol, 1180 doldurulmuş makaron bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.