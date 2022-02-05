Edremit'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi
AA, Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği görevlilerince belirlenen zanlıların araç ve iş yerinde arama yapıldı.
Aramalarda 1 ton mükerrer bandrollü tütün, kullanılmaya hazır mükerrer 37 bandrol, 1180 doldurulmuş makaron bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Firik - Güncel