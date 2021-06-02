Edremit'te 1 ayda 60 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Edremit'te 1 ayda 60 ruhsatsız silah ele geçirildi

Edremit'te 1 ayda 60 ruhsatsız silah ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, son 1 ayda polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ruhsatsız 60 silah ele geçirildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, son 1 ayda polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ruhsatsız 60 silah ele geçirildi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü'nce mayıs ayında yapılan çalışmalarda; ruhsatsız 27 tabanca, 32 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 286 fişek ele geçirildi. İlçe genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışmalar ve asayiş uygulamalarında 4 bin 135 kişi sorgulanırken, 122 şüpheli yakalandı. 24 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 27 şüphelisi de gözaltına alındı.


Edremit'te 1 ayda 60 ruhsatsız silah ele geçirildi
Edremit'te 1 ayda 60 ruhsatsız silah ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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