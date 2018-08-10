Edremit Tdiosb Projesi Bakanlık Yolunda

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın girişimleriyle hayata geçirilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması (TDİOSB Süs Bitkileri-Seracılık) projesi çalışmaları hızla devam ediyor.

Edremit Kaymakamlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen ve hızla yol kat edilen proje kapsamında; ön başvuru dosyası hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunulmak üzere Balıkesir Valiliğine gönderildi.

Bu kapsamda Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Lokman Gültekin'i ziyaret eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Edremit Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ertaş, proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Edremit'te önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Süs Bitkileri) projesi hakkında bilgiler veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "Edremit ilçemize büyük bir katma değer sağlayacağına inanarak hayata geçirdiğimiz bu projemiz istihdama ve ekonomiye büyük katkısı olacak önem verdiğimiz ve gurur duyduğumuz projelerimizden biridir. Edremit ilçemizde alternatif tarımsal üretimin geliştirilmesi konusunda en büyük hayallerimden biri olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması projemizde bugüne kadar oldukça önemli bir yol kat ettik. Projemize başladığımız günden bugüne kadar başta Sayın Valimiz Ersin Yazıcı olmak üzere pek çok kişi, kurum ve kuruluşun projemizi desteklemesi ve ortak olarak yer alması bizi çok mutlu etti. Bugün de projemizin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ön inceleme komisyonunda incelenerek bakanlığa ulaştırılmak üzere yola çıkmasından dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. İlçemizde önemli bir yatırım olarak gördüğümüz TDİOSB projemiz, ilçemiz ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacaktır. Yaklaşık 1000 kişiye istihdam oluşturacak projemizle; 4 milyon adet zeytin fidanı üretimi, 10 milyon adet saksılı fidan üretimi, 50 milyon adet mevsimlik çiçek, üretimi ile ilçe ekonomisine 120 milyon TL katkı sağlanmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda projemizi destekleyen ve müteşebbis olarak projemizde yer alan tüm kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah TDİOSB kurulması ile ilgili bütün aşamaları kısa sürede tamamlayarak Edremit'te çok önemli bir yatırım kazandırmış olacağız"dedi.

Gerçekleştirilen görüşmede TDİOSB projesinin bakanlık süreci ve diğer süreçleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR