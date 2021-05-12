Edremit sahillerinde yaz hazırlığı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edremit sahillerinde yaz hazırlığı başladı

Edremit sahillerinde yaz hazırlığı başladı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz sezonu öncesi tüm plajları temizlemeye başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz sezonu öncesi tüm plajları temizlemeye başladı.

Yaklaşan yaz sezonu öncesinde plajların daha temiz, düzenli ve kente yakışır hale getirmek amacıyla çalışmalara başlayan ekipler, boş sahilleri taş toplama makinesi yardımıyla çöplerden arındırıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Temizlik İşleri Müdür Vekili Tamer Acar, ilçenin çevre düzenlemesinin eksiksiz olması için tam kapasiteyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Serengeti Parkı değil Balıkesir Ovası! Mandaların dereyle buluşma anı görsel şölen oluşturuyor
Serengeti Parkı değil Balıkesir Ovası! Mandaların dereyle buluşma anı görsel şölen oluşturuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Pınar Altuğ Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Arda Turan Mesut Özil Mete Kalkavan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edremit sahillerinde yaz hazırlığı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 09:33:33. #1.14#

title