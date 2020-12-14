Edremit sahilinde korkutan yangın
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Edremit sahilinde korkutan yangın

14.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:11
Edremit sahilinde korkutan yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesi sahilinde bulunan iki kafe ve bir ofis, çıkan yangında hasar gördü.

Balıkesir'in Edremit ilçesi sahilinde bulunan iki kafe ve bir ofis, çıkan yangında hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Çayağzı Caddesi'nde sahilde içerisinde bir kulüp, bir kafe ve ofisin bulunduğu yerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çevre siyah dumanla kaplanırken, yangın büyük paniğe neden oldu. İşletmecisinin P.G. ve K.Y., mal sahibinin M.A. olduğu ahşap iş yerleri alev alev yandı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Edremit İtfaiyesi, ile Altınoluk Müfreze ekipleri müdahale etti. Ekiplerin büyük gayreti ile yangın söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili araştırma başlatıldı. - BALIKESİR

Edremit sahilinde korkutan yangın
Edremit sahilinde korkutan yangın
Edremit sahilinde korkutan yangın
Edremit sahilinde korkutan yangın
Edremit sahilinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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