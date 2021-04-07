Edremit Körfezinde hava sıcaklığı 22 dereceye ulaştı
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Edremit Körfezinde hava sıcaklığı 22 dereceye ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Edremit Körfezinde hava sıcaklığı 22 dereceye ulaştı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodosun bölgede etkili olmasıyla birlikte 22 dereceye kadar ulaştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodosun bölgede etkili olmasıyla birlikte 22 dereceye kadar ulaştı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahiller büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Edremit Körfezinde iki günden bu yana etkili olan lodos hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerine çıkardı. 22 dereceyi gören termometrelerin ardında özellikle vatandaşlar sahillere akın etti. Akçay ve Zeytinli Altınkum Sahilleri güzel havayı gören vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşları sahil bölgelerinde de özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına genelde uyduğu gözlendi. Uzmanlar bölgede Perşembe gece itibariyle sıcaklıkların sıfır dereceye kadar düşeceği uyarısında bulundular. - BALIKESİR

Edremit Körfezinde hava sıcaklığı 22 dereceye ulaştı
Edremit Körfezinde hava sıcaklığı 22 dereceye ulaştı
Edremit Körfezinde hava sıcaklığı 22 dereceye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:10:27. #1.15#
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