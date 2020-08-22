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Edremit Körfezinde güreşte şampiyonlar çıkacak

Edremit ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca geçtiğimiz yıl Edremit Körfezine görevlendirilen dünya şampiyonu Milli Güreşçi Fevzi Çakmar, pandemi nedeniyle ara verilen antrenmanlara başladı.

Edremit Körfezinde güreşte şampiyonlar çıkacak
22.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:29

Edremit ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca geçtiğimiz yıl Edremit Körfezine görevlendirilen dünya şampiyonu Milli Güreşçi Fevzi Çakmar, pandemi nedeniyle ara verilen antrenmanlara başladı. Çakmar, Kurdereli'nin memleketi olan Balıkesir'de şampiyonlar çıkacağını söyledi.

Edremit. Havran Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde pandemi nedeniyle ara verilen antrenmanlara başlandığını anlatan Fevzi Çakmar, kaymakamlar ve belediye başkanlarının büyük destek verdiklerini anlattı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın kendisine Edremit Körfezinde görev verdiğini anlatan 36 yaşındaki Milli Güreşçi Fevzi Çakmar, "Geçtiğimiz yıl Körfez yöresinde göreve başladım. Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde kaymakamlar ve belediye başkanlarını ziyaret ettik. Hepsi çalışmalarımızı onayladı. Destek oluyorlar. Bunun için bütün kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Burhaniye ve Edremit Belediye Başkanları ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcı malzeme desteği verdi. Yörede yağlı güreş biliniyor. Ancak, minder güreşi çok bilinmiyor. Şu anda Körfez yöresinde 600-700 dolayında sporcumuz var. Daha çok sporcu bekliyoruz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz antrenmanlarımıza başladık. Kurtderelinin memleketi olan Balıkesir'de şampiyonlar çıkacağına inanıyorum. Bunun içinde yoğun bir çalışma içine girdik. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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