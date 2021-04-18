Edremit Körfezi'ne çamur yağdı
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Edremit Körfezi'ne çamur yağdı

Edremit Körfezi'ne çamur yağdı
Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Sabah araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Edremit Körfezi'nde toz taşınımı nedeniyle gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Araçların üzerleri çamurla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. Sürücü Hülya Şençamlar, "Sabah bir baktık ki, bütün arabaların üzeri toz. Yukarıdan toz yağmış, çamur içinde. Biraz da yağmur yağınca bu hale gelmiş" dedi.


- Balıkesir
Edremit Körfezi'ne çamur yağdı
Edremit Körfezi'ne çamur yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK

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