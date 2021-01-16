Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı
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Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı

16.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:07
Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı

BALIKESİR'in Edremit Körfezi, 4 yıl sonra yağan karla beyaza büründü.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi, 4 yıl sonra yağan karla beyaza büründü. Çocuklar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkarak, kar topu oynadı.

Balıkesir'in sahil şeridindeki ilçeleri Ayvalık ve Burhaniye ile Edremit'e bugün kar yağdı.En son 7 Ocak 2017'de kar yağan Edremit, beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çocuklar evlerinin önüne çıkarak, 4 yıl sonra yağan karın keyfini kar topu oynayarak, çıkardı.


- Balıkesir
Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı
Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı
Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı
Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı
Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı
Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı
Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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