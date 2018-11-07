Edremit Körfezi'nde Zeytinci Devlet Desteği Bekliyor

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı bütün hızıyla devam ederken, üreticiler devlet desteği bekliyor. Zeytincinin çok zor bir yıl geçirmekte olduğunu anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, hasat maliyetlerinin yüksekliğine rağmen yağ fiyatının çok düşük olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 12 milyon dolayında zeytin ağacının bulunduğu Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerini içine alan körfez yöresinde zeytin hasadı devam ederken, TARİŞ'in fiyat açıklamaması ve yörede yeşil çizik zeytin alımının başlamaması üreticileri sıkıntıya soktu. Zeytincinin büyük sıkıntı içinde olduğunu anlatan Burhaniye ziraat Odası Başkanı Ali Duman, "Eski yıllarda bu zamanlar da yeşil zeytin alımı olurdu. Bu da üreticinin hasat masraflarına bir katkı oluyordu. Bu yıl, yeşil zeytin alımı olmadığı gibi zeytinyağına da alıcı yok. TARİŞ, yemeklik zeytinyağına 6 lira, rafinajlık zeytinyağına ise 5 lira avans alım fiyatı açıkladı. Buda çok yetersiz. Devletin zeytin üreticisine sahip çıkmasını bekliyoruz. Devlet zeytinciye el uzatsın. Şu anda, hasat maliyetleri çok yüksek. Üreticiler büyük sıkıntı içinde. Yakın zamanda böyle bir yıl yaşanmamıştı. Bu gün bir çuval zeytinin toplama maliyeti 100 liranın üstünde. Destekleme olmazsa zeytinci ağacına bakım yapamaz duruma gelecektir" dedi. - BALIKESİR