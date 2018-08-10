Yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgesi olan Edremit Körfezi'nde, zeytin sineğiyle mücadele çalışmaları kapsamında 810 bin 290 dekarlık alandaki zeytin ağaçlarının havadan ilaçlanmasına başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte 20 binin üzerinde ailenin geçimini zeytinden sağladığı belirtildi.

Zeytinin son derece stratejik bir öneme sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Zeytinlerin uçakla ilaçlama programına bu yıl da büyük hassasiyet gösterilmektedir. Bu mücadele kapsamında, 5 ilaçlama uçağı ile 4 aplikasyona kadar zirai ilaçlama programının uygulanması amaçlanmıştır. Zeytin sineğiyle mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlı 'Alphacypermethrin ULV' zirai ilaç ile ziray (cezbedici) kullanılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu ilaçların meyvede kalıntı bırakmadığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Üretilen zeytin ve zeytinyağında bu ilacın zararlı bir etkisi bulunmamakta, bu ilaç su kaynaklarına da zarar vermemektedir. Söz konusu zeytin ve zeytinyağlarında bugüne kadar herhangi bir ilaç kalıntısı tespit edilmemiştir. Kanserojen bir etkiye yol açmayan bu ilaç, suda çözünme özelliğine sahip olup iyi tarım uygulamalarına da olumsuz etki vermemektedir. Zeytin üreticilerinin daha verimli ve kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretebilmesi, ülke ekonomisine daha çok katkı sağlanabilmesi amacıyla zeytin sineği ile mücadele, büyük önem arz etmektedir. Bu mücadele sonrasında 14-17 liraya satılan zeytinyağının 17-21 liraya yükselmesi ve litresinde ortalama 3,5 liralık kazanç sağlanması öngörülüyor."

Açıklamada, çalışmalar kapsamında 810 bin 290 dekarlık alandaki zeytin ağaçlarının ilaçlanacağı vurgulandı.