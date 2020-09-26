Edremit Körfezi'nde yılın ilk zeytinlerinden yağ elde edildi - BALIKESİR
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Edremit Körfezi'nde yılın ilk zeytinlerinden yağ elde edildi - BALIKESİR

26.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:27

Türkiye'nin önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde, yeni sezonun ilk zeytinlerinden yağ elde edildi.

Türkiye'nin önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde, yeni sezonun ilk zeytinlerinden yağ elde edildi.

Ayvalık ilçesindeki bir firmada, 2020-2021 sezonunun ilk zeytinlerinden yağ sıkılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Erken hasat zeytininden elde edilen zeytinyağı, törene katılanlar tarafından tadıldı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, törende yaptığı konuşmada, yılın ilk zeytin hasatından elde edilen zeytinyağının sıkımına tanık olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Zeytincilere bereketli bir sezon dileyen Görgülüarslan, "Yeni sezonunun ilk mahsulüne ait zeytinyağının tadına baktık. Hasat sezonunun çiftçilere, zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara ve bu işten ekmek yiyen herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek de bu yıl çok yüksek bir zeytin rekoltesi beklemediklerini dile getirerek, "Orta düzeyde bir rekolte bekliyoruz ama şu anda görülen, hasatın kalitesinin çok iyi olacağı. Bugün sıktığımız erken hasat zeytinyağı, 3 dizyem çıktı. Polifenol değeri de gayet yüksek. Bu bağlamda çok mutluyuz. İmalatımızı aksatmadan sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Edremit Körfezi'nde yılın ilk zeytinlerinden yağ elde edildi - BALIKESİR
Edremit Körfezi'nde yılın ilk zeytinlerinden yağ elde edildi - BALIKESİR
Edremit Körfezi'nde yılın ilk zeytinlerinden yağ elde edildi - BALIKESİR
Edremit Körfezi'nde yılın ilk zeytinlerinden yağ elde edildi - BALIKESİR

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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