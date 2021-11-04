Edremit Körfezi'nde yaz havası

BALIKESİR'de, termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği Edremit Körfezi'nde sıcak havayı fırsat bilenler, sahile akın etti. Bazıları sahilde yürürken, bazı kişiler ise denize girdi.

Kuzey Ege'de sıcak havayı fırsat bilenler, sahil kenarlarına akın etti. Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği Edremit Körfezi'nde, bazıları sahilde yürüyüş yaptı, bazıları ise denize girdi.

Sahilde güneşli havanın keyfini çıkaran Ülkü Baş ise, "Çok güzel bir gün. Yazdan kalma bir hava. Deniz muhteşem. Akçay'ımız, Zeytinli'miz harika. Her zaman bekleriz" diye konuştu.