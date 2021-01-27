BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde yağış yaşamı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
CANLI YAYIN: Mesut Özil için imza töreni!

BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde yağış yaşamı olumsuz etkiliyor

27.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:03

Edremit Körfezi'nin yüksek kesimlerinde, lodosun ardından kar yağışı ve sağanak etkisini sürdürüyor.

Edremit Körfezi'nin yüksek kesimlerinde, lodosun ardından kar yağışı ve sağanak etkisini sürdürüyor.

Burhaniye ilçesinde, dere üzerindeki köprünün yıkılması sonucu mahsur kalan baba oğul itfaiye tarafından kurtarıldı.

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi Dede Kaya mevkisindeki derenin üstündeki köprünün yıkılması sonucu karşı tarafta iki kişi mahsur kaldı. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, halat yardımıyla iki kişiyi kurtardı.

Kazdağları'nda ise öğle saatlerine doğru başlayan kar yağışı bölgede etkili olurken, ovalarda ise su baskınları hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağışlar nedeniyle hemzemin geçitler su ile doldu, zeytinlik alanlar da su altında kaldı.

Poyrazın ve yağışın etkisini gösterdiği Edremit-Yenice kara yolunun Hanlar geçidi bölgesinde trafik zaman zaman olumsuz etkileniyor.

Sürücülerin, sağanak nedeniyle su dolan hemzemin geçitlerden geçerken zorlandığı görüldü.

Edremit ve Havran ilçelerinde ise bazı zeytinlik alanları su bastı.

BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde yağış yaşamı olumsuz etkiliyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde yağış yaşamı olumsuz etkiliyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde yağış yaşamı olumsuz etkiliyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde yağış yaşamı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Selçuk Özdağ Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Demet Akalın Jason Statham
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Şansalan Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde yağış yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 16:03:53. #1.15#
title