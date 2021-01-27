BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde yağış yaşamı olumsuz etkiliyor

Edremit Körfezi'nin yüksek kesimlerinde, lodosun ardından kar yağışı ve sağanak etkisini sürdürüyor.

Edremit Körfezi'nin yüksek kesimlerinde, lodosun ardından kar yağışı ve sağanak etkisini sürdürüyor.

Burhaniye ilçesinde, dere üzerindeki köprünün yıkılması sonucu mahsur kalan baba oğul itfaiye tarafından kurtarıldı.

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi Dede Kaya mevkisindeki derenin üstündeki köprünün yıkılması sonucu karşı tarafta iki kişi mahsur kaldı. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, halat yardımıyla iki kişiyi kurtardı.

Kazdağları'nda ise öğle saatlerine doğru başlayan kar yağışı bölgede etkili olurken, ovalarda ise su baskınları hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağışlar nedeniyle hemzemin geçitler su ile doldu, zeytinlik alanlar da su altında kaldı.

Poyrazın ve yağışın etkisini gösterdiği Edremit-Yenice kara yolunun Hanlar geçidi bölgesinde trafik zaman zaman olumsuz etkileniyor.

Sürücülerin, sağanak nedeniyle su dolan hemzemin geçitlerden geçerken zorlandığı görüldü.

Edremit ve Havran ilçelerinde ise bazı zeytinlik alanları su bastı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik