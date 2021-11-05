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Edremit Körfezi'nde vatandaşlar denize girdi

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Edremit Körfezi'nde vatandaşlar denize girdi

Kovid-19 dolayısıyla kış sezonunda da Kuzey Ege sahillerini tercih eden bazı kişiler, sonbahara rağmen hava sıcak olduğu için denize girerek zaman geçiriyor.

Kovid-19 dolayısıyla kış sezonunda da Kuzey Ege sahillerini tercih eden bazı kişiler, sonbahara rağmen hava sıcak olduğu için denize girerek zaman geçiriyor.

Türkiye'nin doğusunda serin hava etkili olurken kasım ayının ilk günlerinde yer yer sıcaklıkların 23-25 derecelerde seyrettiği Kuzey Ege'nin tatil merkezlerinden Edremit Körfezi'nde kış sezonunu geçirenler, güzel hava ve denizin keyfini çıkarıyor.

Ayvalık, Edremit, Ören, Akçay ve Altınoluk gibi gözde tatil beldelerinin yer aldığı körfezdeki plajlarda yazdan kalma günler yaşanıyor.

Kovid-19 nedeniyle büyük kentlere dönmeyerek kış aylarında da Edremit Körfezi'nde kalmayı tercih edenler zamanlarını plajlarda geçiriyor. Kent sakinleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilerek denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 17 derece civarında olduğu tahmin edilen plajda saatlerce denizde kalmayı tercih edenler, bunun ardından bir süre güneşlendi.

Bazı kişiler sıcak havanın keyfini denize girerek çıkarırken bazıları da masa ve sandalyelerini alarak kumsalda oturdu. Kimileri ise kumsala uzanıp kitap okurken kimileri de cep telefonları ile Kazdağlarının ve denizin manzarasının fotoğraflarını çekti.

Havanın çok güzel olduğunu belirten vatandaşlar, deniz suyunun da başta soğuk olduğunu ancak girdikten kısa bir süre sonra alışıldığını söyledi.

Arkadaşı ile Edremit'in Altınkum Mahallesi plajına gelen Alper Aktepe, "Hava çok güzel. Sonbaharın son günleri, kasım geldi. Bir daha mayıs-hazirana kadar denize girilmez. O yüzden denize giriyorum arkadaşımla geldik." dedi.

Birçok kişi ise Altınkum yürüyüş yolunda sohbet ederek güzel havanın tadını çıkardı.

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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