Edremit Körfezi'nde vatandaşlar bahar havasının tadını çıkardı

08.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:14

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış koşulları etkili olurken, Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde vatandaşlar adeta bahardan kalma havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 16 derece hissedildiği Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Sarımsaklı, Cunda Adası, Ören, Akçay, Altınoluk ve Güre'de vatandaşlardan bazıları sahilde yürüyüş yaptı, parklarda ve çay bahçelerinde dinlendi, kimileri ise balık tuttu.

Güre Mahallesi'nde sahilde çay bahçesi işleten Ayhan Çapan, AA muhabirine, kış mevsiminin başlamasına rağmen Edremit Körfezi'nde güneşli bir gün yaşandığını söyledi.

Sahilin kalabalık olduğunu belirten Çapan, "Bugün hava çok güzel. Çay bahçemiz de havanın güzel olmasından dolayı insanlarla dolu." dedi.

Kaynak: AA