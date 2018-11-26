Edremit Körfezi'nde Üreticiler, Zeytinyağı Fiyatlarına Çözüm Bekliyor

BALIKESİR'de, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekler Federasyonu çatısı altında bir araya gelen zeytin üreticileri, zeytinyağı fiyatlarının düşüklüğünün üreticileri zora soktuğunu belirterek, çözüm beklediklerini bildirdi.

Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık'taki zeytin üreticileri derneklerinin başkanlarının yer aldığı Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekler Federasyonu yaptığı basın açıklamasında, zeytinyağı fiyatlarının düşüklüğünden şikayetçi oldu. Federasyon Başkanı Yahya Ağacık, zeytinyağı fiyatlarının enflasyon oranlarındaki yüksekliğe rağmen geçen yıl ile aynı düzeyde olduğunu söyledi. Durumun, ana geçim kaynağı zeytinyağı üretimi ve turizm olan bölgede derin yaralar açtığını ifade eden Ağacık, şunları kaydetti:

"Gerek küçük ve gerekse büyük zeytin/zeytinyağı üreticilerimiz ile fabrika sahiplerinin direkt olarak üretim maliyetlerine yüzde 40-45 oranlarında yansıyan enflasyon etkisine ilaveten ürettikleri ürünlerin fiyatlarının sebebi anlaşılamayan bir biçimde, 2017 yılı piyasa alım fiyatlarıyla aynı seviyede tutulması ve hatta bazı tacirler tarafından 2017 fiyatlarının yüzde 15 ila yüzde 20 altına çekilmiş durumda olması, bölgemizde büyük hayal kırıklığı oluşturmuştur. Ürettiği ürünü, maliyetinin toplamda neredeyse yüzde 60'lara varan oranlarda altına satmak zorunda bırakılan üreticilerimiz çok zor bir döneme girmiş bulunmaktadır."

Sorunlarını Tarım ve Orman Bakanlığına bir rapor hazırlayarak sunduklarını belirten Ağacık, çözüm beklediklerini söyledi.

- Balıkesir