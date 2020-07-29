Edremit Körfezi'nde turizmciler, Kurban Bayramı'ndan umutlu
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Edremit Körfezi'nde turizmciler, Kurban Bayramı'ndan umutlu

Edremit Körfezi'nde turizmciler, Kurban Bayramı'ndan umutluBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde 30 bine yakın yatak kapasitesi bulunan otel ve konaklama tesisi işletmecileri, 4 günlük Kurban...

29.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:44

Edremit Körfezi'nde turizmciler, Kurban Bayramı'ndan umutlu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde 30 bine yakın yatak kapasitesi bulunan otel ve konaklama tesisi işletmecileri, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinden umutlu. Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz, bölgedeki otellerin tamamen dolmasını beklediklerini söyledi.

Edremit Körfezi'nde turizmciler ve esnafın umudu 4 günlük Kurban Bayramı. Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından,145 kilometrelik sahil bandı ve 30 bine yakın yatak kapasitesi bulunan Edremit Körfezi'nde oteller dolmaya başladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadarki sahil şeridinde otellerin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Konaklama tesisleri de hazırlıklarını tamamlarken, turizmciler, tatilcilerden sıkıntı yaşamamaları için mutlaka rezervasyon yaptırmalarını istedi. Rezervasyon işlemlerinin devam ettiği işletmelerde bayram öncesinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediliyor. Tatilcilerin, Kazdağları'nın eşsiz doğal güzellikleriyle, Ege'nin mavi sularının keyfini sürmek için, Edremit Körfezi'ne yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz, Kurban Bayramı'nda Edremit Körfezi'nde tam kapasite çalışacaklarını belirterek, bayram sonrasında da yoğunluğun süreceği yönünde beklentileri olduğunu belirterek, şunları söyledi

Şu anda bayram hazırlıklarını bütün tesislerimiz bitirdi. Rezervasyonlar körfez genelinde yüzde 80'i dolu. Sahil ve dağ otellerimiz bayram rezervasyonlarını hemen hemen kapatmış durumda. Bu arada münferit rezervasyon akışında sıkıntılı olan yerlerde sadece boşluk kaldı. Pansiyonlarımız da boşluk var. Onların da bayramda dolacağını düşünüyorum. Artık bayram yoğunluğuyla birlikte ağustos ayını da dolu olacağını ümit ediyorum. Yurt dışından gelen Avrupa'daki işçilerde bu sene Edremit Körfezini tercih ettiler. Dolayısıyla onların da bölgeye gelmesiyle oluşan hareketlilik, beklentimizi daha da arttırdı. Şu an itibariyle bölgemizde zaten yoğun bir talep söz konusu. Sahillerimiz dolu, ağustosta da bunun devam edeceğini düşünüyorum. Ayvalık'tan, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesini kapsayan Edremit Körfezi 30 binin üzerindeki yatak kapasitesiyle bu süreçte tatilcilere hizmet vermekte. Edremit Körfezi düşük nem oranı, denizinin iyotuyla, Kazdağları'nın temiz havasıyla, kamp alanları, butik otelleri, çadır ve karavan alanlarıyla her kesime hitap edecek bir potansiyele sahip. Bundan dolayı da turizm işletmeleri açısından bölgemiz biraz daha şanslı.

Edremit Körfezi'nde turizmciler, Kurban Bayramı'ndan umutlu

Kaynak: DHA

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