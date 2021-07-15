Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden vatandaşlar, Çanakkale-Balıkesir ve İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden vatandaşlar, Çanakkale-Balıkesir ve İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Yıllık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde önemli konumda bulunan Edremit Körfezi'ndeki tesislere gitmek için bugünden yola çıkan tatilcilerin araçları, Çanakkale-Balıkesir ve İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Tatilini Edremit, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'nda geçirmek isteyenler, özellikle Akçay ve Güre kavşaklarında yaklaşık 3 kilometre uzayan kuyruklarda bekledi.

Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, araç geçişlerine yön verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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