Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden vatandaşlar, Çanakkale-Balıkesir ve İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluğa neden oldu.