Edremit Körfezi'nde tekne battı: 1 ölü Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Körfezi açıklarında tekne battı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Körfezi açıklarında tekne battı. Batan teknede bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybederken, bir kişi yüzerek karaya çıktı diğerini ise sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Cumartesi günü öğle 14.38'da bir tekne ile Edremit'in Güre Limanı'ndan Burhaniye Ören açıklarına gitmek üzere denize açılan 3 kişiden haber alınamadığı ihbarının alınması üzerine sahil güvenlik ekipleri kayıp tekne ve kişileri bulmak için çalışma başlattı. Kayıp şahıslardan Y.E., 18.00 sularında jandarmayı arayıp Güre SSK Kampı açıklarında teknenin battığını, Osman Sonragelen (62) ve A.S. ile yüzdüklerini, kendisinin 3 saat yüzerek SSK kampı yakınlarında karaya çıktığını ifade etti.

Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri A.S'yi Edremit Körfezi açıklarında fark edip kurtardı. Bir süre sonra bulunarak tekneye çıkarılan Osman Sonragelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. A.S. ve Osman Sonragelen Akçay Limanına getirildi. Savcılık soruşturmasının ardından Osman Sonragelen'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

(Bekir Terzioğlu - Bekir Erdinç - Emrah Elmas/İHA)

Kaynak: İHA